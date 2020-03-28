  • السبت 28 مارس 2020
  • بتوقيت مصر04:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هاني الناظر

لهذا السبب.. هذا أسبوع الحسم مع «كورونا»

البابا تواضروس

«تواضروس» ينعى جورج سيدهم بكلمات مؤثرة

ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

«قتل عمد».. تطورات خطيرة بقضية«قتيل فيلا نانسي عجرم»

الطبيب الراحل

وفاة طبيب مصري بعد 48 ساعة من إصابته بـ«كورونا»بالسعودية

ليلى طرازيم

مذيع «العربية» يعلن وفاة زميلته الإعلامية بـ«كورونا»

عريس إربد

رسالة مبكية من عريس داخل الحجر الصحي للمعازيم

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

السعودية تعلن حصيلة جديدة لضحايا «كورونا»

كورونا

عائد من إيطاليا يروي قصته مع كورونا

الوليد بن طلال

فنادق وبنوك.. الوليد بن طلال يزف بشرى للسعوديين

رد فعل صادم .. ماذا فعل ترامب مع " طبيبة كورونا"

رد فعل صادم.. ماذا فعل ترامب مع "طبيبة كورونا"

مذيع «العربية» يعلن وفاة زميلته الإعلامية بـ«كورونا»

آخر الأخبار

ليلى طرازيم
ليلى طرازيم
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

حقيقة وفاة أشهر طفلة "أناهيتا" بـ "كورونا"

#

وفاة أول لاعب كرة قدم بـ «كورونا»

#

ليس الكبار فقط.. وفاة أول شاب بـ"كورونا"

#

وفاة صيدلي في الإسكندرية بـ"كورونا" أثناء عمله

وفاة

العربية

كورونا

مذيع

اعلامية

أعلن الإعلامي الأردني بقناة «العربية» إبراهيم بدر، خبرًا صادمًا للجميع، بوفاة الإعلامية المغربية ?ليلى طرزايم،? نتيجة إصابتها بفيروس ?كورونا? داخل مستشفى مولاي عبدالله بسلا بالمغرب.

وكتب الاعلامي الاردني إبرهيم بدر والذي كان عمل مع ليلى سابقاً ، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة :«تويتر» :« تلقّيت اليوم خبراً صادماً عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة "ميدي1 تيفي" بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس كورونا. رحمك الله يا ليلى والهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان».

وأحدث الخبر صدمة كبيرة لدى الإعلاميين، متوجهين لها بالدعاء بالرحمة ولأهلها بالصبر والسلوان.

ونعت الإعلامية إيمان أغوتان، خبر وفاة زميلتها الراحلة ليلى الطرزيايم على حسابها على "فيسبوك"، بتدوينة مؤثرة كتبت فيها :" علمت للتو أن زميلتي السابقة في "ميدي أن تي في" ليلى طرزايم من بين من وافتهم المنية (الجمعة) بسبب الوباء اللعين !رحمك الله عزيزتي وأسكنك فسيح الجنان وألهم ذويك جميل الصبر والسلوان إنَّا لله وإنا إليه راجعون...".

ليلى طرزايم هي إعلامية مغربية عملت في تلفزيون "ميدي 1 تيفي" وشغلت منصب مساعد المدير العام الأسبق للقناة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة مسئول عراقي بـ"كوورنا"
» مخترع يصنع حجرًا خاصًا به بسبب "كوورنا"
» 93 وفاة جديدة بسبب كوورنا فى هولندا
» وصول طائرة تحمل مصريين عالقين في الكويت
» تحديد موعد دفن وعزاء جورج سيدهم
» أنباء عن إصابة قائد الجيش الإيراني بفيروس كورونا
» وفاة طبيب بيطري مصري بفيروس كورونا في السعودية
» الطريقة المثلى لاستخدام الكلور للتطهير
» القوات المسلحة تطهر مشيخة الأزهر والكاتدرائية
» استقرار أسعار الذهب بالأسواق
» خبراء يكشفون حقيقة انتقال عدوى "كورونا" من الملابس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:17 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية