مذيع «العربية» يعلن وفاة زميلته الإعلامية بـ«كورونا»

28 مارس 2020 - 03:12 م

أعلن الإعلامي الأردني بقناة «العربية» إبراهيم بدر، خبرًا صادمًا للجميع، بوفاة الإعلامية المغربية ?ليلى طرزايم،? نتيجة إصابتها بفيروس ?كورونا? داخل مستشفى مولاي عبدالله بسلا بالمغرب.

وكتب الاعلامي الاردني إبرهيم بدر والذي كان عمل مع ليلى سابقاً ، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة :«تويتر» :« تلقّيت اليوم خبراً صادماً عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة "ميدي1 تيفي" بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس كورونا. رحمك الله يا ليلى والهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان».

وأحدث الخبر صدمة كبيرة لدى الإعلاميين، متوجهين لها بالدعاء بالرحمة ولأهلها بالصبر والسلوان.

ونعت الإعلامية إيمان أغوتان، خبر وفاة زميلتها الراحلة ليلى الطرزيايم على حسابها على "فيسبوك"، بتدوينة مؤثرة كتبت فيها :" علمت للتو أن زميلتي السابقة في "ميدي أن تي في" ليلى طرزايم من بين من وافتهم المنية (الجمعة) بسبب الوباء اللعين !رحمك الله عزيزتي وأسكنك فسيح الجنان وألهم ذويك جميل الصبر والسلوان إنَّا لله وإنا إليه راجعون...".

ليلى طرزايم هي إعلامية مغربية عملت في تلفزيون "ميدي 1 تيفي" وشغلت منصب مساعد المدير العام الأسبق للقناة.