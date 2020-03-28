«الخشت» يزف خبرًا سارًا للعاملين بجامعة القاهرة

28 مارس 2020 - 02:18 م

زف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خبرا سارا لجميع العماليين بالجامعة.

وكتب "الخشت" عبر "فيس بوك": "الجامعة انتهت مبكرًا من إعداد مرتبات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس عن شهر أبريل، والتى سيتم استحقاقها يوم الخميس الموافق 23 أبريل، وقبل شهر رمضان، وذلك تحسبًا لأى ظروف قد تطرأ.

وكان الدكتور الخشت صدق، الأسبوع الماضي على صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع الموظفين والأمن الإداري وأطقم التمريض والنواب والخدمات المعاونة بمستشفيات الجامعة - قصر العيني، تقديرًا لجهودهم غير العادية وتفانيهم في العمل في ظل الظروف الاستثنائية والكارثية التي يمر بها العالم في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى صرف مكافآت للموظفين ممن احتاجت إليهم قوة العمل خلال فترة سوء الأحوال الجوية الأخيرة.