طريقة طبيعية لعلاج الصلع وإنبات الشعر

28 مارس 2020 - 01:04 م

يعاني الكثير من الرجال وبعض من السيدات من فقدان الشعر في بعض المناطق بالرأس ويبحثون عن طرق للعلاج والحل سواء كانت باللجوء إلى الأطباء أو استخدام الوصفات القديمة.

وفي التقرير الذي نشرته "صدى" أكد أنه من الممكن استخدام وصفة مصنوعة من الحبق التي قد تساعد البعض علي إنبات الشعر برأسهم، وتفيد في تغذية الشعر ويفضل استخدامها مرتين علي الأقل في الأسبوع.

ووصفة الحبق تتم من خلال إضافة 150 جراما من الحبق مع لتر ماء حتى الغليان ثم نتركها لمدة 20 دقيقة ونقوم بتصفيتها من المياه، ثم تستخدم المياه برشها على الشعر بعد غسله بشكل جيد .

ومن الممكن أن يتم تخزين هذه المياه في الثلاجة لاستخدامها في أي وقت بعد ذلك.