  • السبت 28 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الملكة رانيا

تدوينة مفاجئة للملكة رانيا.. ومتابعوها: ربنا يحميك ستنا

رونالدو

"رونالدو" يتخذ قرارا مهما لمواجهة كورونا

جورج سيدهم

خيانة شقيقه وراء وفاته..وداعًا جورج سيدهم

مقتدي الصدر

مقتدى الصدر: زواج المثليين تسبب في انتشار كورونا

وزير الصحة

وزيرة الصحة: وفاة 11 حالة بكورونا قبل وصولهم لمستشفيات العزل

الشرطة السعودية- أرشيفية

إلقاء القبض على فنان شهير خالف أمر الملك سلمان

مرتضى منصور

مرتضى منصور يهدد لاعبي الزمالك بغرامة 100 ألف جنيه

ترامب

كارثة.. أمريكا تغرق في الوباء وتسجل إصابات صادمة

سيرجيو ماتاريلا

الرئيس الإيطالي إيه جوفاني: لم أعد أذهب إلى الحلاق

المغامسي

المغامسي: لم أوفق في مطالبتي بالعفو عن المساجين

وزير المالية: التاريخ يسجل بطولات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الصحي

الحياة السياسية

وزير المالية
وزير المالية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

وزير المالية

القوات المسلحة

الشرطة

القطاع الصحي

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لرجال مصالح الضرائب المصرية والعقارية والجمارك، والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية المختلفة خاصة المستشفيات والمرافق الحيوية، كما أشاد  بجهود العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة الذين يبذلون جهودًا كبيرة؛ لتمكين مختلف قطاعات الدولة من الوفاء بالتزاماتها فى هذه الظروف الاستثنائية والمساعدة في تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية متطلبات مصر في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الأمة، لافتًا إلى أننا نثق فى قدرة مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة وتكاتف شعبها، على تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد.

قال الوزير إن التاريخ يُسجل بأحرف من نور، الأداء البطولى لهؤلاء العاملين الشرفاء والمخلصين الذين يقفون فى صف وطنى واحد إلى جوار أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأوفياء، والأطباء والعاملين بالقطاع الصحى الذين يتقدمون الصفوف الأولى لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.

أضاف الوزير أن رجال المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية من الضرائب والعقارية والجمارك أثبتوا بحق، فى هذه الظروف الاستثنائية، وعيهم الكامل بحجم المسئولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقهم حيث يبذلون المزيد من الجهد فى سبيل الحفاظ على مقتضيات الأمن القومى المصرى، وتحصيل حق الدولة؛ بما يُمَّكنها من زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتلبية احتياجات المواطنين من كل أنواع المواد الغذائية وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية وسداد كل الالتزامات والمستحقات علي الدولة والوقوف إلى جانب أكثر القطاعات المتضررة من تلك الأزمة. 

أوضح أن العاملين بالمنافذ الجمركية يواصلون عملهم رغم ما يتعرضون له وأسرهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك لضمان استمرار تدفق حركة التجارة الدولية، على النحو الذى يسهم فى استقرار الأسواق المحلية وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن المراقبين الماليين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، مستمرون فى عملهم بالجهات الإدارية المختلفة من أجل مصر، رغم ما يتعرضون له وأسرهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة من يتولى مهمة مراقبة ومراجعة حسابات المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 100 باحث عالقون على متن سفينة في البحر بسبب كورونا
» حكم عليه بالإعدام وأعاده «الشعراوي» للفن بعد اعتزاله
» إصابة رئيس الاتحاد الدولي للتجديف بـ "كورونا"
» نقص حاد في سبائك الذهب والعملات المعدنية في الولايات المتحدة
» التوصل لجهاز ”محمول“ يحدد الإصابة بفيروس كورونا في 5 دقائق‎
» هل "آكل النمل" له علاقة بنقل فيروس"كورونا"
» أول تعليق من "مجدى" بعد خروجه من الحجر الصحى
» إسرائيل تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لـ3460 حالة
» تحذير شديد اللهجة من العدسات اللاصقة
» مأساة في بريطانيا.. مصرع الأب وابنته بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
» "الجبلاية" تؤجل تشكيل لجنة الحكام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية