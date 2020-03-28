  • السبت 28 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الملكة رانيا

تدوينة مفاجئة للملكة رانيا.. ومتابعوها: ربنا يحميك ستنا

رونالدو

"رونالدو" يتخذ قرارا مهما لمواجهة كورونا

جورج سيدهم

خيانة شقيقه وراء وفاته..وداعًا جورج سيدهم

مقتدي الصدر

مقتدى الصدر: زواج المثليين تسبب في انتشار كورونا

وزير الصحة

وزيرة الصحة: وفاة 11 حالة بكورونا قبل وصولهم لمستشفيات العزل

الشرطة السعودية- أرشيفية

إلقاء القبض على فنان شهير خالف أمر الملك سلمان

مرتضى منصور

مرتضى منصور يهدد لاعبي الزمالك بغرامة 100 ألف جنيه

ترامب

كارثة.. أمريكا تغرق في الوباء وتسجل إصابات صادمة

سيرجيو ماتاريلا

الرئيس الإيطالي إيه جوفاني: لم أعد أذهب إلى الحلاق

المغامسي

المغامسي: لم أوفق في مطالبتي بالعفو عن المساجين

وزيرة الصحة: وفاة 11 حالة بكورونا قبل وصولهم لمستشفيات العزل

الحياة السياسية

وزير الصحة
وزير الصحة
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

كورونا.. إسرائيل تسجل أول وفاة بالفيروس

#

أول حالة وفاة بكورونا في الجيزة وإصابة 46

#

الصحة: تسجيل ثاني حالة وفاة بـ«كورونا» لسيدة مصرية

#

الصحة تعلن حالة جديدة بكورونا

وزير الصحة

كورونا

11 حالة وفاة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وفاة  11 حالة من أصل 30 مسجلة، حيث توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل الصحي.

وأضافت أن نصف الحالات المتوفاة كانت في مستشفيات خاصة، ولم تكن في مستشفى العزل، أو وصل بعضهم في حالة متأخرة.

وشددت زايد على أن الأسبوعين المقبلين في غاية الأهمية، ويجب الالتزام بالبقاء في المنازل، واتباع إرشادات الجهات الحكومية، بالحظر.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت أمس، الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات إلى 147 حالة، والتي تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد.

كما كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريا و 3 فرنسيين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 100 باحث عالقون على متن سفينة في البحر بسبب كورونا
» حكم عليه بالإعدام وأعاده «الشعراوي» للفن بعد اعتزاله
» إصابة رئيس الاتحاد الدولي للتجديف بـ "كورونا"
» نقص حاد في سبائك الذهب والعملات المعدنية في الولايات المتحدة
» التوصل لجهاز ”محمول“ يحدد الإصابة بفيروس كورونا في 5 دقائق‎
» هل "آكل النمل" له علاقة بنقل فيروس"كورونا"
» أول تعليق من "مجدى" بعد خروجه من الحجر الصحى
» إسرائيل تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا لـ3460 حالة
» تحذير شديد اللهجة من العدسات اللاصقة
» مأساة في بريطانيا.. مصرع الأب وابنته بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
» "الجبلاية" تؤجل تشكيل لجنة الحكام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية