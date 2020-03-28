أديب: "ياما أخدنا إجازات ملهاش معنى"

28 مارس 2020 - 09:42 ص

طالب الإعلامي عمرو أديب، الدولة بأن تمنح المصريين إجازة لمدة أسبوع لتخطي المرحلة الأصعب من فيروس كورونا، معقبا: "إدونا إجازة أسبوع مش كتير اعتبروها إجازة عيد".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ياما ادتونا إجازة ملهاش معنى، عايزين البلد تشم نفسها"، لافتا إلى أن دولة الإمارات منحت المواطنين إجازة لمدة 3 أيام، واستغلته في تطهير وتعقيم الشوارع.



وتابع: "عايزين الفترة دي تعدي، ونخف الضغط على المستشفيات والفرق الطبية والنظام الصحي ونسيطر علي فيروس كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.

