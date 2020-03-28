هاني الناظر يكشف مفاجأة سارة: لقاح ناجح لـ"كورونا" قريبا جدا

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هاني الناظر
هاني الناظر
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أحمد عادل شعبان

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هاني الناظر

كورونا

كشف الدكتور هاني الناظر - أستاذ الأمراض الجلدية - عن مفاجأة سارة بشأن فيروس كورونا .

وقال "الناظر" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : عندي اخبار جديدة تبعث الأمل …يقوم حاليا العلماء في مراكز طبية بحثية بأستراليا والهند وهولندا وألمانيا وإنجلترا وأمريكا في توقيت واحد بإجراء دراسات سريرية لاستخدام تطعيم مشهور للوقاية من فيروس كورونا وهناك حالة من التفاؤل عند العلماء لامكانية نجاحه نتيجة تاثيره القوي في رفع مناعة الإنسان ضد الفيروس …جرعة تفاؤل جديدة.

وأضاف: سوف تمضي الأيام مسرعة كعادتها وياتي باذن الله شهر مايو بحرارته الشديدة وساعات شمسه الساطعة فيختفي ال?يروس اللعين بمشيئة الله وستعود الأيام الحلوة ومعها الراحة والاطمئنان والعمل ولسوف يذهب الكابوس بدون رجعة وتبقي ذكريات ودروس تتناقلها الأجيال …هانت وهاتعدي بمشيئة الله والجاي احلي طالما احنا جميعًا ملتزمين في البيت وبالتعليمات الوقائية … ابشروا وتفائلوا.

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