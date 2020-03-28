» سمير غانم يكشف السبب الحقيقي لإصابة جورج سيدهم بالشلل

28 مارس 2020 - 06:40 ص

رحل الفنان جورج سيدهم عن عالمنا عن عمر يناهز 82 سنة بعد صراع مع مرض الشلل .



وكشف الفنان سمير غانم في تصريحات سابقة سر الجلطة التي لازمت "سيدهم" حتى وفاته وأدت إلى شلله ، مؤكدًا أن شقيق "سيدهم" الذي يدعى أمير كان يعمل معه.



وأضاف: حدثت بين جورج وأمير بعض الخلافات المالية ، وكان أمير يملك توكيلا عاما فاستولى على جميع أموال جورج سيدهم بما فيها أموال فرقة ثلاثي أضواء المسرح وهرب إلى أمريكا مما تسبب في إصابته بجلطة وشلل.



