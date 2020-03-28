» سمير غانم يكشف السبب الحقيقي لإصابة جورج سيدهم بالشلل

أحمد عادل شعبان
رحل الفنان جورج سيدهم عن عالمنا عن عمر يناهز 82 سنة بعد صراع مع مرض الشلل .
وكشف الفنان سمير غانم في تصريحات سابقة سر الجلطة التي لازمت "سيدهم" حتى وفاته وأدت إلى شلله ، مؤكدًا أن شقيق "سيدهم" الذي يدعى أمير كان يعمل معه.
وأضاف: حدثت بين جورج وأمير بعض الخلافات المالية ، وكان أمير يملك توكيلا عاما فاستولى على جميع أموال جورج سيدهم بما فيها أموال فرقة ثلاثي أضواء المسرح وهرب إلى أمريكا مما تسبب في إصابته بجلطة وشلل.
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