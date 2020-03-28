هل تنتهي أزمة "كورونا" في الصيف.. أستاذ بجامعة هارفارد يجيب

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شدد الدكتور أسامة حمدي، مدير برنامج السمنة المرضية بجامعة هارفارد، علي أن فيروس كورونا  المستجد من  أسرع الفيروسات انتشارا، مشيرا إلى أن 80% ممن أصيبوا بالمرض لا يظهر عليهم أعراض موضحا أن الهدف الأساسي من العزل هو عدم نقل العدوى في وقت زمني قصير.
وأوضح "حمدي"  خلال  مداخلة هاتفية في برنامج " مصر تستطيع"،  المذاع على قناة ،dmc اليوم الجمعة أن أجهزة التنفس الصناعي تواجه عجزا كبيرا في كل الدول حول العالم  مشيرا إلى أن الغلاف الدهني للفيروس يتأثر بشدة بأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية، وهناك احتمالات أن تقضي حرارة الشمس عليه في الدول التي بها طقس حار.
وأشار" مدير برنامج السمنة المرضية بجامعة هارفارد" إلى أن  الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم مرض "الدرن" يكونون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ منوها أن مصر ستتمكن من عبور تلك الأزمة، ولابد ألا ييأس المواطنون وأن يقفوا بجوار وطنهم حتى عبور تلك الأزمة .

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