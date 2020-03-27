تعليق ناري لوزير النقل على تكدس المواطنين بمترو الأنفاق

27 مارس 2020 - 11:00 م

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنهم اتخذوا عدة إجراءات لتخفيف الزحام في وسائل النقل خاصة في مترو الأنفاق، حيث تم الدفع بعدد أكبر من القطارات، فضلا عن تقليل مدة التقاطر، مشيرا إلى أنهم يقومون بتطهير وتعقيم مترو الأنفاق حتى يكون آمنا، مطالبا المواطنين بالالتزام بالتعليمات حتى تعبر مصر أزمة الكورونا.

