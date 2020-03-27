تعليق ناري لوزير النقل على تكدس المواطنين بمترو الأنفاق

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنهم اتخذوا عدة إجراءات لتخفيف الزحام في وسائل النقل خاصة في مترو الأنفاق، حيث تم الدفع بعدد أكبر من القطارات، فضلا عن تقليل مدة التقاطر، مشيرا إلى أنهم يقومون بتطهير وتعقيم مترو الأنفاق حتى يكون آمنا، مطالبا المواطنين بالالتزام بالتعليمات حتى تعبر مصر أزمة الكورونا.
وأوضح «وزير النقل»، خلال مداخلة هاتفية برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة، أنه يفضل أن يخرج العاملين من مقار عملهم في الثالثة عصرا حتى يكون هناك وقت أطول على تطبيق وقت الحظر ومن ثم يقل التكدس في وسائل النقل، معقبا: «اللي جاي أحسن».