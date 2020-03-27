  • الجمعة 27 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

صادم.. وفيات فرنسا تسجل رقما ضخما في يوم واحد

وزيرة الصحة

"الصحة" تسجل 41 إصابة بكورونا و6 وفيات

مستشار جونسون

بعد إصابة «جونسون» بكورونا.. مستشاره يهرب من مقر الحكومة

رئة مصابة بكورونا

تحذير بريطاني صادم بشأن علاج "كورونا"

ارشيفية

الإمارات تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جثة

مفاجأة وراء مصرع ربة منزل وتسمم أبنائها بالجيزة

الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر

قرارات مهمة لطلاب الأزهر أبرزها إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية

فيروس كورونا

ولاية أمريكية تسجل 7 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد

كورونا

الصحة تحذر من 5 عادات للوقاية من كورونا

الدكتورة هالة السعيد وزير ة التخطيط

وزيرة التخطيط: لانمتلك سوى هذا الحل لمواجهة كورونا

"الصحة" تسجل 41 إصابة بكورونا و6 وفيات

آخر الأخبار

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

فرنسا تسجل 3809 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

#

ولاية أمريكية تسجل 7 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد

#

عاجل.. إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكورونا

#

الإمارات تسجل 85 إصابة جديدة بكورونا

مصابين

فيروس كورونا

اصابة بكورونا

مصر تسجل

وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خلال بيان الوزارة اليوم، عن وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.

وأشار إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.

كما أعلن عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» القبض على لاعب شهير بسبب خرقه الحظر
» فرنسا تسجل 3809 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم
» موعد ومكان تشييع جنازة الراحل جورج سيدهم
» شاهد.. هذا ما يفعله «كورونا» في رئتي شخص مصاب
» «بيل جيتس»: وفاة 5 ملايين أمريكي بكورونا في هذه الحالة
» تركيا تعزل 12 قرية بسبب فيروس كورونا
» العشري يعلق على إصابة لاعبي المصري بفيروس كورونا
» ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة
» وفاة الفنان جورج سيدهم
» فيديو يُوضح كيف يدمر فيروس كورونا رئتي المصاب
» تجنبي الشجار مع زوجك بهذه الطريقة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

نعم - 17 %
لا - 77 %
لا أهتم - 5 %
اجمالى المصوتين:1155

  • فجر

    04:29 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية