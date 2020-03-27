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وزير الشباب يشيد بجهود حسن مصطفى في كرة اليد

الرياضة

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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الطيب حسين

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وزير الشباب والرياضة يطالب فريق كرة اليد بهذا الأمر

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك لبحث سبل تطوير الحركة الرياضية المصرية وفقا لرؤية اللجنة الأولمبية الدولية بعد التوقف الكامل لكل الأنشطة الرياضية عالميًا بسبب الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأثنى د. أشرف صبحي على جهود د. حسن مصطفى ومساهمته في تطوير كرة اليد ، وكذلك دوره ومساهمته في دعم الحركة الرياضية المصرية، مؤكدا على أن الوزارة تضع الان تصورًا كامل مع اللجنة الاولمبية المصرية والاتحادات الرياضية للانتخابات المقبلة وكذلك سبل الاستثمار الأمثل لفترة توقف النشاط الرياضي للحفاظ على أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب، وكيفية الاستعداد للبطولات بعد إستئناف كافة الأحداث والفعاليات الرياضية القارية والعالمية مرة آخرى.

وشهد وزير الرياضة الإجتماع الدولي الذي أجرى عبر الفيديو كونفرانس، للجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس بخ مع رؤساء الاتحادات الدولية، لبحث كيفية الخروج من الازمة الراهنة التي تسبب فيها وباء كورونا والذي أصبح جائحة عالمية أثرت على كل مناحي الحياة ، وتوقف كامل لكل الأنشطة والأحداث والفعاليات الرياضية، وتأجيل أولمبياد طوكيو 2020.

وقد أعرب رئيس الأولمبية الدولية عن ثقته في كل حكومات العالم في مواجهة هذه الازمة، وعودة الحياة لطبيعتها في أقرب وقت، موجهًا الشكر لكل رؤساء الاتحاد الدولية، واللجان الأولمبية الأهلية في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحفاظ على الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، مطالبًا بإستثمار هذا التوقف في طرح رؤى جديده لتطوير الحركة الرياضية العالمية.

وإستمع توماس باخ عبر الفيديو كونفرانس،  لرؤساء الاتحادات الدولية عن جهودهم وآرائهم حول عمل إتحاداتهم خلال فترة التوقف وكيفية الخروج من تلك الازمة العالمية بعد تأجيل كافة الأحداث الرياضية.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على أن دورة الألعاب الأولمبية 2024 ستقام في موعدها رغم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إلى موعد لا يتجاوز صيف 2021.

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