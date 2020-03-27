فيديو.. كائن غامض يظهر في سماء أمريكا

وثق مقطع فيديو، لما يبدو أنه شخصية تشبه الإنسان تحلق في سماء مدينة "فينيكس" بولاية "أريزونا" الأمريكية، ما أثار تفاعلاً واسعًا حوله.

ويظهر في الفيديو جسم أسود له ساقان، في السماء الملبدة بالغيوم، ومن ثم يبدأ يكبر، ليبدو أنه يتمتع بصفات خارقة. وعندما يبدأ في الدوران، يظهر وكأن له أجنحة.

وتم تداول مقطع الفيديو يوم الأحد الماضي. تحت عنوان: "جسم غريب شبيه بالإنسان فوق فينيكس بأريزونا".

وأثار الكائن الغامض، تعليقات واسعة، فيما وصفه البعض بأن "موثمان" ذلك المخلوق الغريب الذي له عينان حمراوتان وجناحان كبيران ولباسه اسود، وشوهد بين عامي 1966 و1967 في "ويست فيرجينيا" وهو يحلق في السماء.

وكما ظهر فجأة اختفى فجأة تاركًا وراءه عشرات الأسئلة وعلامات الاستفهام التي بقيت بلا إجابة حتى اليوم. وأصبح هذا المخلوق الضخم الذي يشبه الطيور، جزءًا من الفولكلور الغربي في فرجينيا. لكن لا يوجد دليل قاطع على أنه موجود بالفعل.

ربما كان التفسير الأكثر منطقية هو أنه ليس أكثر من طائرة ورقية. ويأتي ذلك بعد أن شوهد جسم مرعب بالمثل يحوم في السماء فوق سويسرا.