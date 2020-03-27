» عقوبة صارمة لمن يقترب من الآخرين في هذه الدولة

27 مارس 2020 - 02:11 م

أقرت سنغافورة العديد من العقوبات للمخالفين لسياسة "التباعد الاجتماعي" والتي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس"كورونا"، ومنها الجلوس المتعمد علي مسافة أقل من متر أو يقف في الطوابير علي مقربة كبيرة من الآخرين.

و أعلنت وزارة الصحة أن العقوبات ضد كل من يقف قريبا من الآخرين ولا يبتعد عنه مسافة متر بتغريمهم 7 آلاف دولار أو السجن لمدة 6 أشهر أو العقوبتين معا، لافتا إلي أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ منذ فجر اليوم الجمعة وستمتد حتى 30 إبريل القادم.

جدير بالذكر أن سنغافورة سجلت 683 حالة إصابة وحالتي وفاة.