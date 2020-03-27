» تفاصيل الحالة الصحية لنائب «الاتفاق السعودي»

27 مارس 2020 - 12:56 م

طمأن حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي، متابعي حالته الصحية بزوال أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال "المسحل" في تسجيل مرئي بثه حساب نادي الاتفاق عبر "تويتر":"أبشركم بانتقالي من غرفة العزل الطبي إلى أحد فنادق الخبر لمدة أسبوع بعد زوال جميع الأعراض".

ونصح نائب رئيس الاتفاق الجميع بالابتعاد عن الاختلاط، والعزلة عند الشعور بأعراض الفيروس والالتزام بالتعليمات الصحية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن المسحل كان قد أصيب بالفيروس وجرى اكتشاف الإصابة بعد وصوله من زيارة خارجية إلى العاصمة البريطانية لندن.