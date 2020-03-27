لاعب شهير يعود للحياة بعد غيبوبة 3 سنوات

27 مارس 2020 - 11:22 ص

استفاق اللاعب عبدالحق نوري لاعب فريق اياكس الهولندي من غيبوبته التى دامت 3 سنوات منذ صيف 2017، وفقا لما أعلنته صحيفة اس الأسبانية.

وعانى «عبدالحق» من الغيبوبة بعد سقوطه في مباراة ودية مع فريقه أياكس ضد فيردير بريمن في 8 يوليو 2017، حيث أصيب بنوبة قلبية أدخلته في غيبوبة، مما تسبب له بتلف خطير ودائم في الدماغ وكان عمره 20 عاما عندما أصيب.

وأكد عبدالرحيم نوري شقيق اللاعب استفاقته من غيبوبته وبات يتناول الطعام لكنه مازال طريح الفراش لا يتحرك وسيتم الخروج من المستشفي والعودة إلى المنزل خلال الأيام المقبلة.

وتكفل اياكس بمصاريف عملية اللاعب بعد خوضه 50 مباراة، بصفوف الفريق الأول وسجل 11 هدفا.