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الجندى: اللي هيصلي الجمعة في المسجد آثم وعاصٍ

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الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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إيمان هاني

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الجمعة

دي إم سي

الجندى

كورونا

طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، الالتزام بقرار الحكومة الخاص بوقف صلاة الجمعة، فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف"الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، بأنه إذا قام أحد المواطنين بالصلاة فى المسجد، يعتبر آثمًا وعاصيًا ومفارقًا للجماعة ، وعرض المجتمع للوباء والأمراض، وأعلن عصا الطاعة.

 وتابع: "صلاة الجمعة تكون صلاة ظهر فى البيت، وتسقط على المسافر والمرأة والمريض"، مشيرًا إلى أنه على رافع الأذان وقت صلاة الجمعة، التفرقة بين ما أن هذه الصلاة صلاة الظهر وليست صلاة الجمعة، مؤكدًا أن المؤذن يقول: "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا".

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