تامر أمين: اسمعوا كلام الريس

27 مارس 2020 - 09:51 ص



علق الإعلامي تامر أمين، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا قادرون على تقليل مدة المعاناة من فيروس كورونا وذلك باتباع إجراءات وزارة الصحة و الالتزام بالحظر، بالقول: " لازم كلنا نسمع كلام الرئيس".



وأضاف أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، قائلا:" إحنا في زمن الكورونا ولا صوت يعلو فوق صوت الكورونا ولا يوجد خبر أهم من الفيروس".



وتابع:"نشرات الأخبار اليومية المحلية والدولية تتحدث عن فيروس كورونا بشكل كامل".

