بعد ظهورها في الحجر الصحي.. إعلامية سعودية تكشف هذا الشيء

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تغريد الطاسان
تغريد الطاسان
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الحجر

تحسن

الطاسان

معالي المواطن

بطيء

قالت الإعلامية السعودية تغريد الطاسان إنها في تحسن بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت الطاسان في اتصال هاتفي مع برنامج معالي المواطن مع الإعلامي علي أن التحسن لازال بطيئا والرعاية التي نلقاها لن يكون هناك زيادة في الأعراض.

 وأوضحت أن العزل الذي نحن فيه هو ليس سجن بل هو لمصلحتنا وصعب الجلوس بين 4 جدران وهو مؤلم، ولكن أتمنى من المصابين أن لا يأخذوا الموضوع بشكل سلبي ونحن مدللين من المسؤولين وعلينا المحافظة على أنفسنا.

 وأشارت إلى أننا لابد أن نجلس مع أنفسنا ونرى النعمة التي هي علينا ونكتشف فلسفة السعادة ونحاول نرمم الدنيا لنخرج أكثر قوة.

يذكر أن الإعلامية السعودية تغريد الطاسان، كانت قد أعلنت عن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد.

وعن تفاصيل إصابتها بكورونا تقول الإعلامية، في مقطع فيديو على إنستجرام: إنها قبل 3 أسابيع خالطت أقارب لها كانوا مصابين بالفيروس، ولم تظهر عليهم أعراض المرض، إذ كانوا في زيارة لوالدتها.

وأضافت: الحمد لله رب العالمين على كل حال.. وأنا معزولة الآن أنا وبناتي في الحجر الصحي".

وتابعت: الوقاية خير من العلاج لك ولي.. وقدمت الطاسان نصيحة لمتابعيها، حيث تبدو عليها علامات التعب وهي تعاني من السعال".


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