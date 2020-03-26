طبيب تعافى من "كورونا" يوجه رسالة هامة للمواطنين‎

أكد الدكتور أحمد عبدالله، الطبيب المتعافى من فيروس كورونا المستجد، إن المواطنين عليهم الالتزام وعدم الاستهانة بفيروس كورونا، ولنا فى إيطاليا عبرة.



وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر فى القلب"، الذي يُقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن طبيعة عمله في مستشفى الصدر بدمياط، فتم التعامل مع حالات اشتباه بفيروس كورونا، منوهًا بأنه أُصيب بالفيروس وبعدها توجه إلى مستشفى العزل، وبعدها عمل مسحين وظهرت النتيجة سلبية.

