وفاة ممثل أمريكي شهير بعد إصابته بفيروس "كورونا"

26 مارس 2020 - 10:20 م

توفي الممثل الأمريكي مارك بلوم، الذي ظهر في بطولة «البحث اليائس عن سوزان»، و«كروكودايل دندي» والمسلسل التلفزيوني «أنت»، بسبب مضاعفات فيروس كورونا عن عمر 69 عاما.



وأكدت مجموعة المسرحيين Playwrights Horizons ونائب الرئيس التنفيذي لشركة SAG-AFTRA الخبر يوم الخميس.



بدأ بلوم، وهو من مواطني نيوجيرسي، التمثيل خلال السبعينيات، وفاز بجائزة أوبي عن أدائه في Playwrights Horizons من إنتاج «Gus and Al» لألبرت إنوراتو خلال موسم 1988-89.



وظهر أيضًا في برودواي في فيلم Lost in Yonkers لفيلم Neil Simon و«أفضل رجل» لـ Gore Vidal و«The Assembled Parties» لريتشارد جرينبرج.

