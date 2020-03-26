كلمة نارية للملك سلمان عن مواجهة "كورونا"

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الطيب حسين

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ماذا قال "بن سلمان" عن "كورونا"

افتتح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال قمة مجموعة العشرين الافتراضية اليوم الخميس، بكلمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد الملك سلمان في كلمته على أن "جائحة كورونا تتطلب من الجميع اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الصعد"، مضيفاً أن هذا الوباء تسبب في معاناة العديد من مواطني العالم.

كما أكد أن الأزمة الإنسانية بسبب كورونا تتطلب استجابة عالمية، داعياً إلى التكاتف بين الدول.

إلى ذلك، قال إن "العالم يعوّل على تكاتف دول مجموعة الـ 20 لمواجهة كورونا".

وأضاف :"يجب تنسيق استجابة موحدة لدول مجموعة العشرين في مواجهة هذه الجائحة"، مؤكدا أن لمجموعة العشرين دورا محوريا في التصدي لآثار كورونا.

وجدد دعم المملكة لمنظمة الصحة العالمية بشكل كامل في مواجهة الفيروس المستجد.

كما قال "نأخذ على عاتقنا تعزيز التعاون للبحث عن لقاح لفيروس كورونا"، ودعا إلى "تقوية الجاهزية العالمية لمواجهة الأمراض المعدية مستقبلاً".

إلى ذلك، شدد الملك سلمان على ضرورة استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات في أسرع وقت ممكن.

وقال: "يتوجب على مجموعة العشرين إرسال إشارة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي".

كما أكد أن مجموعة العشرين قادرة بالتعاون المشترك على تجاوز أزمة كورونا.

وجمعت تلك القمة الاستثنائية التي عقدت عن بعد (عبر الفيديو)، قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديا ومعهم دول أخرى ومنظمات عدة، في مقدمتها منظمة الصحة العالمية، للحديث حول ما يمكن فعله في مواجهة أزمة كورونا العالمية.


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