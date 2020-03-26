» وزير الثقافة: بعد كورونا.. خدمة مجانية لنشر المعرفة

فى إطار المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك" التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة للمساهمة فى تنفيذ إجراءات الدولة الاحترازية أضافت وزارة الثقافة على موقعها الرسمى بشبكة الإنترنت خدمة مجانية تسمح بإجراء زيارة لعدد من المتاحف الوطنية إلى جانب مجموعة ضخمة من أعمال أكثر من 50 فنانا تشكيليا بالإضافة إلى مختارات من إصدارات المركز القومى للترجمة ودار الكتب والوثائق القومية بصيغة pdf .

وفى هذا السياق أكدت وزير الثقافة استمرار جهود نشر الوعى بين أبناء الوطن خاصة الشباب والأجيال الجديدة وجذب محبى الإبداع بمختلف صوره من خلال إثراء المبادرة الإلكترونية وأشارت إلى أن المبادرة تقدم هدية لمحبى الفنون الجميلة من خلال المحتوي الفني لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور تتمثل فى توفير زيارة افتراضية لعدد من المتاحف الوطنية التى تضم كنوز المقتنيات الثمينة والنادرة بشكل بانورامى.

وأضافت أنه تم تحميل أعمال فنية متنوعة لأكثر من 50 فنانا تشكيليا حيث يمكن لزوار الموقع الاطلاع على الكثير من المدارس والتوجهات فى هذا المجال، وتابعت ان الدعوة لزيادة الحصيلة المعرفية متواصلة حيث تم تزويد الموقع بمجموعة ضخمة من إصدارات المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل تضم نخبة من المؤلفات العالمية التى تم تحويلها إلى اللغة العربية ومختارات من إصدارات دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتوره نيفين موسي تتناول ملامح التراث وتاريخ مصر .