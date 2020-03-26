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"ما خفى كان أعظم".. فنانة شهيرة تثير ضجة

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مني هلا
مني هلا
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أعلنت الفنانة منى هلا، عن استيائها مما يحدث خلال الفترة القليلة الماضية في العالم بسبب انتشار فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

قالت منى هلا، خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام": "الصراحة الجنس البشرى يستاهل كل خير ولسه ما خفى كان أعظم.. الكون بيخلص مننا شوية بشوية وبصراحة عنده حق".

وكانت أبرز أعمال منى هلا، الفنية كل من فيلم "ليل خارجي"، و"بالألوان الطبيعية"، و"زكي شان"، و"الباشا تلميذ"، وعدد كبير من المسلسلات والأفلام الأخرى.

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