  • الخميس 26 مارس 2020
  • بتوقيت مصر04:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان

كلمة نارية للملك سلمان عن مواجهة "كورونا"

رسميا.. عقار فرنسي بدولة عربية لعلاج كورونا

إسقاط أول حكومة أوروبية بسبب "كورونا "

صلاح

أول صور لـ"محمد صلاح" من داخل الحجر الصحي

ارشيفية

الإمارات تجلي الروس من على أراضيها

ارشيفية

غرامات مالية على مئات الأشخاص بسبب كورونا فى اليونان

السعودية

تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

بعد تفشي كورونا.. دعوات لهدم قصر روحاني

بعد تفشي كورونا.. دعوات لهدم قصر روحاني

الدكتور محمد مختار جمعة

صيغة جديدة لأذان الجمعة

يهود يتحصنون بالقرآن

شاهد.. يهود يتحصنون بالقرآن في مواجهة كورونا

فجر السعيد عن كورونا: بديت أشك إنه غضب إلهي

فجر السعيد: الحيوانات ركبت سفينة نوح والبشر غرقوا

بكورونا..

تطور سريع.. إصابة أسقف يقيم في مسكن البابا فرنسيس

الحياة السياسية

تطور سريع.. إصابة أسقف يقيم في مسكن البابا فرنسيس
تطور سريع.. إصابة أسقف يقيم في مسكن البابا فرنسيس
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

صورة.. حبس شاب بسبب «سلوكه المقزز» داخل المصعد

#

تطور سريع.. كل دقيقة 5 إصابات بكورونا في هذه الدولة

#

صدمة في الأهلي بعد إصابة نجمه بجزع في الكاحل

#

الصحة تشتبه في إصابة دنماركية بكورونا في إمبابة

كورونا

غرفة

أصقف إيطالي

القديسة مارثا

البابا فرنسيسي

أصيب أسقف إيطالي يقيم في مقر سكن البابا فرنسيس في مدينة الفاتيكان، أمس الأربعاء، بفيروس كورونا المستجد، حيث  نقل إلى المستشفى، بحسب ما كشفته وسائل إعلام إيطالية.

وذكرت وكالة أنسا أن الأسقف المصاب يعمل في أمانة سر دولة الفاتيكان ويقيم منذ سنوات في بيت القديسة مارثا.

وعقب ثبوت إصابة الأسقف بالفيروس اتخذت إجراءات لتطهير المبنى.

كما نقلت صحيفة أمريكا اليسوعية الأمريكية أن الأسقف المصاب هو المونسنيور جيانلوكا بيتزولي الذي يبلغ من العمر 58 عاما وهو مدير القسم الإيطالي في أمانة سر دولة الفاتيكان.

ونوهت أن هذا الأسقف يقيم بصورة دائمة في بيت القديسة مارثا، على غرار حوالي عشرة كهنة آخرين يعملون في دوائر الفاتيكان.

يذكر أن  بيت القديسة مارثا يضم شققا فندقية ينزل فيها عدد من الأساقفة حين يكونون في زيارة إلى الكرسي الرسولي، وهو بيت ضيافة فيه شقة صغيرة يستخدمها البابا فرنسيس، لتناول طعامه وعقد اجتماعاته الخاصة.

وكان البابا قد فضل إثر انتخابه الإقامة في هذه الشقة المتواضعة التي لا تزيد مساحتها عن 50 مترا مربعا بدلا من الإقامة في القاعات الفسيحة والفخمة والمعزولة التي يزخر بها القصر الرسولي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا.. هولندا تسجل 80 وفاة في يوم واحد
» تسجيل إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا
» تباين أسعار الذهب بالأسواق
» «الاتفاق» يخطط لضم مهاجم الأهلى
» وزير الثقافة: بعد كورونا.. خدمة مجانية لنشر المعرفة
» "ما خفى كان أعظم".. فنانة شهيرة تثير ضجة
» تسجيل أول وفاة بكورونا داخل السجون البريطانية
» ريم مصطفى تشعل مواقع التواصل بـ صورة جريئة
» حقيقة نقل "البعوض" لـ «كورونا»
» القوات المسلحة تطهر وزارة التعاون الدولي بصلاح سالم
» كيم كاردشيان من داخل العزل: ساعدونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:15 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة