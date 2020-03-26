  • الخميس 26 مارس 2020
  • بتوقيت مصر04:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان

كلمة نارية للملك سلمان عن مواجهة "كورونا"

رسميا.. عقار فرنسي بدولة عربية لعلاج كورونا

إسقاط أول حكومة أوروبية بسبب "كورونا "

صلاح

أول صور لـ"محمد صلاح" من داخل الحجر الصحي

ارشيفية

الإمارات تجلي الروس من على أراضيها

ارشيفية

غرامات مالية على مئات الأشخاص بسبب كورونا فى اليونان

السعودية

تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

بعد تفشي كورونا.. دعوات لهدم قصر روحاني

بعد تفشي كورونا.. دعوات لهدم قصر روحاني

الدكتور محمد مختار جمعة

صيغة جديدة لأذان الجمعة

يهود يتحصنون بالقرآن

شاهد.. يهود يتحصنون بالقرآن في مواجهة كورونا

فجر السعيد عن كورونا: بديت أشك إنه غضب إلهي

فجر السعيد: الحيوانات ركبت سفينة نوح والبشر غرقوا

بالفيديو..

"رشي الملح 7 مرات".. فنانة شهيرة تواجه كورونا

الصفحة الأخيرة

نادين نجيم
نادين نجيم
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

هجوم شرس ضد فنانة شهيرة بسبب مساعدات كورونا

#

مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس".. فنانة شهيرة تثير ضجة

#

فيديو..فنانة شهيرة عارية تمامًا في البانيو:"شكرًا كورونا"

#

إصابة ابنة فنانة كويتية شهيرة بـ"كورونا"

تويتر

كورونا

ريم مصطفي

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، جدلاً واسعًا، بعد نشرها مقطع فيديو عبر تطبيق tik tok تستعين فيه بمقطع من أغنية "رشي الملح 7 مرات"، وذلك فى مواجهة فيروس كورونا.

وظهرت نادين نجيم فى الفيديو مع إحدى صديقاتها تفتح لها الباب وتعطس فى وجهها، ما يدفعها لترديد الأغنية التى تم الاستعانة بها فى فيلم "عسكر فى المعسكر" والتي جمعت بين الفنان حسن حسنى والفنانة الراحلة حنان الطويل والتي عرف عنها أنها أجرت عملية تحول جنسي.

وتلقت نادين عددًا من التعليقات السلبية حيث رأى البعض أنه ليس من المنطقى أن تسخر من هذا الفيروس بهذه الطريقة.

يشار إلى أن نادين نسيب نجيم سوف تنافس في الموسم الرمضاني بمسلسل النقيب سما مع الفنان السوري قصي خولي الذي تعاون معها العام الماضي في مسلسل "خمسة ونص".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا.. هولندا تسجل 80 وفاة في يوم واحد
» تسجيل إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا
» تباين أسعار الذهب بالأسواق
» «الاتفاق» يخطط لضم مهاجم الأهلى
» وزير الثقافة: بعد كورونا.. خدمة مجانية لنشر المعرفة
» "ما خفى كان أعظم".. فنانة شهيرة تثير ضجة
» تسجيل أول وفاة بكورونا داخل السجون البريطانية
» ريم مصطفى تشعل مواقع التواصل بـ صورة جريئة
» حقيقة نقل "البعوض" لـ «كورونا»
» القوات المسلحة تطهر وزارة التعاون الدولي بصلاح سالم
» كيم كاردشيان من داخل العزل: ساعدونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:15 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة