"رشي الملح 7 مرات".. فنانة شهيرة تواجه كورونا

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، جدلاً واسعًا، بعد نشرها مقطع فيديو عبر تطبيق tik tok تستعين فيه بمقطع من أغنية "رشي الملح 7 مرات"، وذلك فى مواجهة فيروس كورونا.

وظهرت نادين نجيم فى الفيديو مع إحدى صديقاتها تفتح لها الباب وتعطس فى وجهها، ما يدفعها لترديد الأغنية التى تم الاستعانة بها فى فيلم "عسكر فى المعسكر" والتي جمعت بين الفنان حسن حسنى والفنانة الراحلة حنان الطويل والتي عرف عنها أنها أجرت عملية تحول جنسي.

وتلقت نادين عددًا من التعليقات السلبية حيث رأى البعض أنه ليس من المنطقى أن تسخر من هذا الفيروس بهذه الطريقة.

يشار إلى أن نادين نسيب نجيم سوف تنافس في الموسم الرمضاني بمسلسل النقيب سما مع الفنان السوري قصي خولي الذي تعاون معها العام الماضي في مسلسل "خمسة ونص".