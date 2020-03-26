» القوات المسلحة تطهر وزارة التعاون الدولي بصلاح سالم

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تطهير

نقل

فيروس

كورونا

صلاح سالم

تواصل القيادة العامة للقوات المسلحة، خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من الشوارع الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية، فضلًا عن تطهير عدد من المنشآت والمرافق الحيوية والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل دورى.

وفى سياق متصل تم دفع أطقم التطهير المتخصصة بوسائل التعقيم المحمولة لإجراء أعمال الوقاية اللازمة بوزارة التعاون الدولى وما تحتويه من مقرات ومكاتب وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات .

وقدمت الدكتورة سامية حسين مساعد وزيرة التعاون الدولى الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تقوم به من مجهودات لمواجهة كل الأزمات والكوارث التى تهدد الوطن بوجه عام والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الآن لمجابهة فيروس (كورونا المستجد).

يأتى ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة المتواصلة فى مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة  لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد لضمان تحقيق وقاية الشعب المصرى من أى خطر محتمل.


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