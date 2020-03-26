يسرا تكشف: "وداد حمدي قتلت بدلاً مني"

26 مارس 2020 - 12:13 م

يحل اليوم الموافق 26 مارس، ذكرى وفاة الفنانة الراحلة، وداد حمدى، التى قدمت كثيرًا من الأعمال الفنية ولكن عاشت حياة صعبة خاصة أن نهايتها كانت مأساوية حيث قتلت على يد ريجيسير.

وفي حوار للفنانة يسرا كشفت فيه مفاجأة عن هذا الأمر، حيث قالت: "لقد قتلت وداد حمدي بدلاً مني حيث إن الريجسير مر أولا على منزلي بالزمالك ولكن الطباخ الخاص بي أخبره أنني غير موجودة ليذهب بعد ذلك إلى الفندق الذي كان يقيم فيه الفنان أحمد زكي ولكن أمن الفندق منعوه من الصعود إليه ليذهب إلى منزل وداد لأنه يعلم أنها تقيم بمفردها".

تميزت وداد حمدي بأسلوبها الخاص في تجسيد أدوارها وتألقت في العديد من الأعمال الفنية ووقفت أمام ألمع النجوم.