  • الخميس 26 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المغامسي

المغامسي: قراءة الفاتحة 7 مرات تشفي من كورونا

شعار الداخلية

«الداخلية»: الإفراج بالعفو عن 392 سجينًا

محكمة

الإعدام والمؤبد لـ10 متهمين في حريق خط بترول البحيرة

يسرا

يسرا تكشف: "وداد حمدي قتلت بدلاً مني"

كورونا في الصين

كورونا يحصد أرواح عشرات الأطباء والممرضين في إيران

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

«السيسى» يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

الصحة العالمية تشكر الملك سلمان لهذا السبب

ملك ماليزيا وملكة جمال روسيا

وضع ملك ماليزيا وزوجته تحت الحجر الصحي

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

الأوقاف: لا يجوز إقامة صلاة الجمعة في المنازل أو عبر الإنترنت

مقبرة جماعية

شاهد.. مقابر جماعية لضحايا كورونا بمحافظة إيرانية

حقيقة وفاة أشهر طفلة "أناهيتا" بـ "كورونا"

الصفحة الأخيرة

ارشيف
أناهيتا هاشم
Advertisements

متابعات - أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

وفاة أول لاعب كرة قدم بـ «كورونا»

#

ليس الكبار فقط.. وفاة أول شاب بـ"كورونا"

#

وفاة صيدلي في الإسكندرية بـ"كورونا" أثناء عمله

#

إيطاليا تعلن تسجيل 601 وفاة جديدة بـ«كورونا»

صورة

كورونا

شيما الحاج

تداول رواد التواصل الاجتماعي، عبر موقعي فيس بوك وتويتر شائعة وفاة الإيرانية الشهيرة أناهيتا هاشم بفيروس كورونا.

ونشرت "أناهيتا" مقطع فيديو عبر إنستجرام بجوار والدتها في المنزل مؤكدين أن الطفلة بخير وبصحة جيدة وتحافظ على نظامها الغذائي ولا يوجد أي مشاكل صحية في العائلة.

وظهرت الطفلة في الفيديو وهى تلعب وتلتقط الصور بجوار والدتها، مؤكدة أنها بخير وأن مقطع الفيديو المتداول عن وفاتها ما هو إلا طفلة تشبهها أما أناهيتا بخير حاليا.

وتعتبر الطفلة من مشاهير موقع إنستجرام ويتابعها الآلاف من الرواد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حقيقة نقل "البعوض" لـ «كورونا»
» القوات المسلحة تطهر وزارة التعاون الدولي بصلاح سالم
» كيم كاردشيان من داخل العزل: ساعدونا
» شيما الحاج تثير الجدل بصورة جديدة وتعلق: "خليك في أم بيتك"
» حقيقة وفاة أشهر طفلة "أناهيتا" بـ "كورونا"
» جراحة عاجلة لنجم الأهلى
» قلادة صليب تفتح النار على فنانة شهيرة ..وجدل حول ديانتها
» «المسابقات» تحدد موعد جديد لاستئناف الدوري
» مليون دولار.. أنجلينا جولي تتبرع لمصابي كورونا
» هجوم شرس ضد فنانة شهيرة بسبب مساعدات كورونا
» فنانة شهيرة تشتم زميلها الفنان: مغتصب و سادي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة