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مليون دولار.. أنجلينا جولي تتبرع لمصابي كورونا

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مليون دولار

كورونا

إنجيلينا جولي

كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي في بيان صحفي عن تبرعها بمبلغ مليون دولار أمريكي من أجل مساعدة الأطفال المتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأشارت النجمة العالمية إلى أن فيروس كورونا تسبب في تعليق الدراسة وإغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم وهو ما يعود بالضرر على مليار طفل. 

ولفتت أنجلينا جولي إلى أنه جار التواصل مع هؤلاء الأطفال لإنقاذهم من مصير مجهول ومليء بالضرر، قد يصيبهم بسبب ما يحدث حول العالم في غضون هذه الأيام بسبب كورونا. 

وأنجلينا جولي ليست الأولى ضمن قائمة نجوم هوليوود الذين قرروا التبرع لمتضرري فيروس كورونا، وسبقها أرنولد شوارزنجر بالتبرع لصندوق الطعام الأمريكي وأيضا ريان رينولدز وبليك ليفلي والمغني الشهير جاستين تيمبرلايك.


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