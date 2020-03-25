أمطار ورياح مثيرة للرمال.. تحذيرات من طقس الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الخميس الموافق 26 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر، حيث يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى.

وأضافت الأرصاد، في بيان لها، أن الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري، وأن الطقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت إلى أن الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

وعن شمال الصعيد، فالطقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، وأن الطقس على جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.