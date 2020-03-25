» إعلامي عن حظر التجوال: "مش عايزين زيادة في المواليد"

25 مارس 2020 - 07:47 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بطل هذه المرحلة هو نجم مصر الأول وهو المواطن المصري، وقوامه الرئيسي المرأة المصرية والشباب المصري، مناشدًا المواطنين بالوقوف بجانب وطنهم ومساندته.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن كل شخص عليه دور أساسي في إنجاح منظومة مواجهة فيروس كورونا التي تهدف للحفاظ على هذه الدولة وبقاءها، معقبًا: "من فضلكم أقفوا مع بلدكم، بلدكم محتاجة كل نفس، بيوتنا كلنا محتاجانا، وحظر التجوال فرصة لقضاء وقت ممتع مع الأسرة، وإعادة الحيوية للأسرة المصرية، وإعادة الترابط الأسري وترميم علاقتنا من جديد، والعودة لقراءة الكتب والصحف والمجلات، عايزين نحول النقمة لنعمة وكل مواطن يضع خطة لإدارة وقته خلال الأسبوعين الذي سيظل فيهم بالمنزل".

وتابع "الديهي ساخرًا، :"مش عايزين بعد 9 شهور نلاقي عدد السكان زاد بسبب قعدة البيت، ولا نسب الطلاق زادت".

ونوه، إلى أن العالم أجمع يشهد موسم نظافة غير مسبوق، والتلوث في أقل درجاته تاريخيًا، وهناك زوايا إيجابية لأزمة فيروس كورونا، وممارستنا الخاطئة في التعامل مع البيئة أصبحت أفضل.