مجلس النواب يتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا

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محمد فضل- متابعات

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نواب

قرارات

كورونا

أصدر المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، عقب اجتماع لجنة مواجهة الأزمات بالمجلس، اليوم الأربعاء، القرار رقم (24 ) لسنة 2020 بشأن بعض الاجراءات الوقائية الاضافية اللازمة لمنع لنتشار فيروس كورونا المستجد، وينص على أن يقتصر الحضور على مجموعة العمل اللازمة فقط لتيسير الأعمال، مع مراعاة إعفاء جميع العاملين المقيمين في محافظات أخرى خارج القاهرة أو من مراكز بعيدة من الحضور، لمدة أسبوعين إضافيين، على أن تكون مواعيد الحضور ابتداء من الساعة 9 صباحا حتى تمام الساعة 1 ظهرا و دون الإخلال باستمرار العمل في القطاعات الحيوية و الضرورية التي تحددها جهة العمل، وأن يستمر العمل بهذه القرارات حتي 9 ابريل 2020.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين بمجلس النواب.

وأكد المستشار فوزي أن هذه القرارات تأتى اتساقاً مع القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتخفيض أعداد العاملين في كل موقع مراعاة لحدود التباعد الاجتماعي بخلق مسافات آمنة وتقليل التحرك بين المحافظات إلا للضرورة الملجئة لذلك.

وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس النواب تعمل حالياً بحوالي 20 % من قوة العاملين بها في ظل تأجيل انعقاد الجلسات العامة للبرلمان، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للنواب والعاملين بالمجلس، ولكن القطاع الطبي في المجلس مستمر في أداء واجباته.


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