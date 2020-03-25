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الإفتاء تكشف حكم أداء صلاة الجمعة بالمنزل

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الطيب حسين

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كشفت دار الإفتاء حكم أداء صلاة الجمعة في المنزل، موضحة أنها لا تنعقد بهذه الصورة والصحيح أداء الصلاة ظهرًا.

وأوضحت عبر تويتر: "صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل والجمعة القادمة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة الظهر ".

وذكرت أن هناك مجموعة من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة، ومنها أسباب عامة؛ كالمطر الشديد والوحل الذي يُتأذى به وكذا الظلمة التي لا يُبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد، ومنها أسباب خاصة؛ كالمرض والخوف على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة، وأيضًا إذا غلبه النوم، وغير ذلك من الأسباب وما يشبهها .


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