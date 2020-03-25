» مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس".. فنانة شهيرة تثير ضجة

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انستجرام

كورونا

مايان السيد

شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها، عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام" بصورة تظهر فيها بإطلالة جديدة مرتدية هوت شورت جينز، بالاضافة إلى بلوزة بيضاء، وظهرت بشعرها الكيرلى كعادتها.

علقت مايان السيد على الصورة قائلة:"مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس"

يذكر أن مايان السيد ظهرت خلال رمضان الماضي في 3 مسلسلات دفعة واحدة وهي: "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، و"حدوتة مرة" بطولة غادة عبدالرازق، ومسلسل "زودياك" المأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.


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