» العثور على فنانة شهيرة مشنوقة في شقتها

أفادت صحف ومواقع محلية، بالعثور على جثة الممثلة الهندية بي بادماجا مشنوقة في شقتها بمدينة تشيناي الهندية.

وعثرت الشرطة الهندية على بي بادماجا مشنوقة في مشهد مأساوي عن عمر يناهز 23 عامًا.

وأفادت تقارير الشرطة بأن الممثلة الهندية الشابة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة بعد تراكم الديون عليها وبخاصة لم تعرض عليها أعمال طوال الفترة الماضية وأنه قبل الحادث، أجرت مكالمة مع شقيقتها تخبرها بذلك.

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة كانت قد انفصلت عن زوجها قبل الحادث بشهر واحد بسبب خلافات بينهما ولديها منه ابن يبلغ من العمر عامين.

وأوضحت التقارير أنه يشتبه في انتحار الممثلة الشابة لاسيما أن الشقة التي تقطن فيها كانت مغلقة ومطفأة الأنوار لمدة يومين قبل العثور على الجثة