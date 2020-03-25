  • الأربعاء 25 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
داعية شهير: مرحبا بلقاء الله.. يا رب حسن الخاتمة

داعية شهير: مرحبا بلقاء الله.. يا رب حسن الخاتمة

فجر السعيد عن كورونا: بديت أشك إنه غضب إلهي

فجر السعيد عن كورونا: بدأت أشك إنه غضب إلهي

إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

الملك سلمان يفرض حظر التجوال

الملك سلمان يفرض حظر التجول

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

حان الوقت أن يقول الجميع لولي الأمر: "سمعنا وأطعنا"

خادمة تلقي بنفسها من البلكونة.. ما الأمر

خادمة تلقي بنفسها من البلكونة.. ما الأمر

?يولي إيدلشتاين?

عاجل.. استقالة رئيس الكنيست الإسرائيلي من منصبه

بسمة وهبة

بسمة وهبة عن تظاهرات الإسكندرية: "الإخوان اللي حرضوهم"

زغاريد من تحت الكمامة.. بعد شفائها من كورونا

زغاريد من تحت الكمامة.. بعد شفائها من كورونا

رجائي عطية

عطية: مش هنصرف فلوس في حاجة ملهاش لازمة

هذه قصتها..

العثور على فنانة شهيرة مشنوقة في شقتها

الصفحة الأخيرة

بي بادماجا
بي بادماجا
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

القبض على فنانة كويتية شهيرة في شهر العسل والسبب صادم

#

"خليك في بيتك" فنانة شهيرة تثير الجدل على مواقع التواصل

#

فنانة شهيرة تعلن توبتها عن فيلمها المثير: تبت إلى الله .. واخترت حجابي

#

القبض على شقيقة فنانة شهيرة في فضيحة أخلاقية

الصين

كورونا

الفئران

هانتا

أفادت صحف ومواقع محلية، بالعثور على جثة الممثلة الهندية بي بادماجا مشنوقة في شقتها بمدينة تشيناي الهندية.

وعثرت الشرطة الهندية على بي بادماجا مشنوقة في مشهد مأساوي عن عمر يناهز 23 عامًا.

وأفادت تقارير الشرطة بأن الممثلة الهندية الشابة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة بعد تراكم الديون عليها وبخاصة لم تعرض عليها أعمال طوال الفترة الماضية وأنه قبل الحادث، أجرت مكالمة مع شقيقتها تخبرها بذلك.

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة كانت قد انفصلت عن زوجها قبل الحادث بشهر واحد بسبب خلافات بينهما ولديها منه ابن يبلغ من العمر عامين.

وأوضحت التقارير أنه يشتبه في انتحار الممثلة الشابة لاسيما أن الشقة التي تقطن فيها كانت مغلقة ومطفأة الأنوار لمدة يومين قبل العثور على الجثة


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» العثور على فنانة شهيرة مشنوقة في شقتها
» فيروس هانتا يضرب الصين وهذه أعراضه
» الاتصالات تحدد مواعيد عمل منافذ الشركات الأربعة
» نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة
» الكشف عن مصدر انتشار "كورونا" في إيران
» 6 توابل بعيدة عن العين وهي غذاء للقلب
» 3,8 مليار لـ"كورونا" و4 مليارات للسلع الغذائية
» اتهامات جديدة من الولايات المتحدة للصين بخصوص"كورونا"
» فيديو جديد لـ حلا شيحة يشعل مواقع التواصل
» إنستجرام يفاجئ متابعيه بهذا القرار
» بـ تعليق غامض.. شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل مجددًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة