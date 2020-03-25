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بـ تعليق غامض.. شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل مجددًا

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ياسمين عبد العزيز و العوضي
ياسمين عبد العزيز و العوضي
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علا خطاب

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من جديد، أثار شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، جدلاً واسعًا، بسبب  تعليق له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث اعتبره البعض نوعا من التلميح إلى علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.

وقال وائل: "الكمامة دي ضيقة متلبسيهاش تاني إنتي فاهمة".

وتلقى وائل عديد من التعليقات الساخرة على تعليقه، والذى فسره البعض بأنه نوع من التلميح إلى شقيقته ياسمين وعلاقتها بالفنان أحمد العوضى.

يذكر أن وائل أثار حالة من الجدل الواسع بسبب خروجه عبر صفحته بكشف علاقة شقيقته ياسمين وأحمد العوضى وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الخلاف الحاد بينه من جهة وشقيقته وأحمد العوضى من جهة أخرى.   

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