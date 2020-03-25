تامر أمين لـ"الصينيين": "راعوا الناس اللي معاكوا على الكوكب"

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عقب الإعلامي تامر أمين، على اكتشاف فيروس جديد في الصين يدعي "هانتا" بسبب أكل القوارض، وتسجيل أول حالة وفاة بسببه قائلاً: "بطلوا تاكلوا فئران وخفافيش حرام اللي بتعملوه فينا".

ووجه "أمين"، من خلال برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، رسالة للشعب الصيني، قائلاً: "إيه بقي، المنيو اللي ربنا خلقه في الدنيا كلها خلص عندكو وبتاكلوا القوارض والخفافيش، حبكت خفافيش وفئران، يا جماعة الرحمة، أنتوا حرين بس راعوا إن فيه بني آدمين عايشين معاكوا علي نفس الكوكب، إحنا تعبنا فيروسات".

وأوضح أنه طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، هذا الفيروس يأتي لمن يتناول القوارض، ولا ينقل بين البشر.

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