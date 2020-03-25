الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الدولار

البنوك

بنك مصر

البنك الأهلي

بنك القاهرة

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 مارس ارتفاع طفيفا حيث سجل 16.75 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.

كما سجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك الإسكان والتعمير 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.


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