أطباء يكتشفون لقاحا قد ينهي مأساة كورونا

مازالت الاستعدادات تجري على قدم وساق من أجل إيجاد لقاح أو دواء لفايروس كورونا المستجد الذي ينتشر في العالم.





ويستعد باحثون من أربع دول، لبدء تجارب سريرية حتى يتأكدوا من النجاعة الممكنة للقاح عمره نحو 100 عام ضد داء السل في الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19".





وبحسب مجلة "ساينس"، فإن اللقاح المستخدم ضد السل وهو مرض بكتيري، قد يستطيع تعزيز مناعة الإنسان بشكل كبير حتى تصبح قادرة على محاربة الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19"، أو أن اللقاح سيقي من الإصابة بالمرة.





وسيجري تقديم هذه الجرعات التجريبية لأطباء ومُمرضين معرضين بشكل كبير للإصابة بالمرض التنفسي، فضلاً عن كبار السن الذين يشكلون أغلب المصابين والضحايا.





وجرت الاستعانة بلقاح ضد السل لأن فيروس كورونا يلحق ضررا كبيرا بجهاز الإنسان التنفسي، أو يؤدي إلى إصابته بالتهاب الرئة في الحالات الأشد.





ومن المُرتقب أن يجري فريق علمي من هولندا أولى هذه التجارب، خلال الأسبوع الحالي، وسيشمل ألف شخص ممن يعملون في الرعاية الصحية.



