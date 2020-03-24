طقس بارد غدًا.. الأرصاد تحذر

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، غدًا الأربعاء، وتظهر الشبورة صباحًا والرياح معتدلة.

وفي الوجه البحري، يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتظهر الشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وكذلك في السواحل الشمالية الغربية مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

أما عن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يسود طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتظهر الشبورة صباحًا وحركة الرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا ورياح معتدلة، وفي شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد يسود طقس حار نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 24

شبين الكوم 14 24

طنطا 13 23

دمنهور 13 23

الإسكندرية 15 22

بلطيم 14 21

مطروح 11 21

السلوم 10 22

سيوة 12 22

بورسعيد 14 20

دمياط 15 20

الزقازيق 15 24

الإسماعيلية 13 24

السويس 12 23

العريش 13 21

رفح 12 20

رأس سدر 16 20

نخل 13 22

نويبع 18 22

طابا 15 21

كاترين 12 20

الطور 19 21

شرم الشيخ 17 23

الغردقة 17 24

مرسى علم 16 25

الفيوم 15 26

بنى سويف 15 27

المنيا 14 26

أسيوط 12 26

سوهاج 14 27

قنا 15 30

الأقصر 19 31

أسوان 20 33

أبوسمبل 19 35

الوادي الجديد 18 31

شلاتين 17 30

أبورماد 16 29

حلايب 18 30

رأس حدربة 18 29


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