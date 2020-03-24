لحظة انتحار مصري داخل الحجر الصحي في الكويت

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في واقعة صادمة أقدم شاب مصري يعمل في الكويت، على الانتحار والتخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق الخامس من عمارة سكنية مفروض عليها حجر صحي.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة انتحار الشاب من أعلى عمارة بمنطقة الفروانية.

وأكد النشطاء أن شاباً مصرياً قفز من نافذة عمارة الفروانيه، المخصصة للعزل الصحي ضد فيروس كورونا بالكويت، بقصد الانتحار.

وأظهر المقطع قفز الشاب من الطابق الخامس باتجاه الشارع مباشرةً، فيما تجمع عشرات من الناس بينهم رجال تابعين للشرطة الكويتية لمتابعة الحادث.

وكانت السلطات الكويتية، فرضت الحجر الصحي على عمال وافدون داخل عمارة كاملة، بعد أن ثبت إصابة أحد العاملين معهم بفيروس كورونا.

و أصدر مجلس الوزراء الكويتي، أول أمس، قرارا بفرض حظر تجول جزئيا على البلاد من الساعة 5 مساء حتى 4 فجراـ في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنس الصالح في مؤتمر صحفي :"كنا نريد تجنب هذا الإجراء، لكن عدم الالتزام بالإجراءات المفروضة، دفعنا لاتخاذ هذا القرار".


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