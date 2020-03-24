ضبط 200 ألف كمامة مغشوشة في الجيزة

متابعات- أمينة عبد العال
ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة مصنع لإنتاج الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات بمنطقة الحوامدية، وأثناء المداهمة تم العثور علي 200 ألف كمامة.
وكانت معلومات قد وردت إلي الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة بوجود مصنع داخل مخزن أحد المنازل لإنتاج الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات.
ومداهمة المصنع تم ضبط العاطلين الذين قاموا بإنشائه لإنتاج الكمامات المغشوشة وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات الآن.
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