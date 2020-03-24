أديب: "انزل بالحظر يا ريس"

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الدول التي نجحت في مواجهة فيروس "كورونا" كان السبب بها تعاون الشعب مع الحكومة، قائلاً: "السعودية وعدد من الدول طبقوا حظر التجول، عشان الدول تلتقط أنفاسها، وتزيل التعب عن جهازها الصحي".

وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن المملكة العربية السعودية طبقت قرار حظر التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وتابع: "مش هقعد اجري ورا ناس هنا، وناس عاملين فرح هناك، الشعوب كلها لا تستطيع أن تقعد في البيت لوحدها بدون حظر تجول، مخاطبا الرئيس السيسي "انزل بالحظر يا ريس ".

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