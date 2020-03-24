  • الثلاثاء 24 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صرة من الفيديو

عروس تعقم فرحها في حضور المعازيم وترقص بالكحول

شوبير

"شوبير" يضع حلولاً لأزمة وقف الدوري الممتاز

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

يبدأ من يوليو المقبل..التضامن تزف بشرى لأصحاب المعاشات

رجل الأعمال نجيب ساويرس

"ساويرس": أحافظ على أموالي من "كورونا" باستثمارها في هذا الشيء

بعد قضاء ليلة حمراء.. يلقي بجثتها في القمامة

بعد قضاء ليلة حمراء.. يلقي بجثتها في القمامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يُعلن اتخاذ حزمة إجراءات إضافية لمواجهة كورونا

أسامة هيكل

وزير الإعلام: حظر التجول جاهز

الإعلامي تامر أمين

"هذا الرجل مدسوس".. تامر أمين يتقدم ببلاغ لوزير الداخلية

سوبر ماركت

بالفيديو.. شاب يلعق منتجات سوبر ماركت لنشر فيروس كورونا

شحوط باخرة سياحية على متنها 55 سائحًا

سرقة باخرة محملة بالكحول الطبي في طريقها لدولة عربية

بكري: الإخوان بيستغلوا أزمة كورونا بهذه الطريقة

الحياة السياسية

الاعلامي مصطفي بكري
الاعلامي مصطفي بكري
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إعلامية عربية شهيرة تعلن إصابتها بـ"كورونا": جاءني بهذه الطريقة

#

وزيرة التخطيط: مصر أدارت أزمة كورونا بشكل احترافي واستباقي

#

كيف فسر "الجندي" دعاء "السيسي" عن أزمة "كورونا"؟

#

مسئول أمريكي: كورونا سيؤدي لأكبر أزمة داخلية ببلادنا

الإخوان

مصطفى بكرى

الإسكندرية

فيروس كورونا

#الاسكندرية

أثارت المظاهرات التي جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم في الإسكندرية حفيظة الكثيرين، متهمين الإعلامي معتز مطر بإطلاق هذه الدعوات، وكان من أبرز المعلقين عليها البرلماني والإعلامي مصطفى بكري.

واستنكر "بكري" في العديد من التدوينات علي صفحته الرسمية على "تويتر" ما حدث موجها أصابع الاتهام إلي جماعة الإخوان حيث قال: "الحرب الإعلامية الإخوانية التي تسعي إلى استغلال أزمة مرض الكورونا لها عدة أهداف ومنها العمل على خداع الجماهير عبر استغلال الأزمة وتوجيهها إلى أفعال جماعية تبدو بريئة كالتوجه إلي الله بالدعاء، وهو أمر طبيعي في ظل الوضع الصحي الراهن، ولكن أنظروا كيف تم استغلالها سياسيًا لحساب الجماعة والإساءة إلى النظام الذي يبذل كل الجهد من أجل حصار المرض وتداعياته"

وأضاف في تدوينته: "تصعيد المواقف رويدًا رويدًا لإحداث تجمعات جماهيرية تحت عناوين بريئة، ولكن الغرض منها نشر المرض والعمل علي تفاقم الأزمة الصحية، واستغلال صعوبة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية بسبب توقف النشاط الاقتصادي للعمل على نشر الفوضى في البلاد من أجل أهداف سياسية رخيصة، بنشر الشائعات والأكاذيب واستغلال حالة الاحتقان من المرض وتداعياته لتمرير ادعاءات زائفة وغير صحيحة، مؤكدًا أن هذا المخطط الشيطاني لن يكتب له النجاح لأن الناس تعرف أهداف الجماعة الإرهابية وحقدها علي الوطن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "شوبير" يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي
» فنان شهير يرزق بمولودة جديدة وهذا اسمها
» نوال الزغبي تشعل مواقع التواصل بـ"البيجامة"
» "الصحفيين" تغلق مقرها وتعلن عن 8 إجراءات عاجلة
» أحمد حلمي يثير ضجة بفيديو على إنستجرام
» تعرف على عمر نادية الجندي الحقيقي وآخر أعمالها
» شريف إكرامي يرد على أنباء انتقاله إلى الزمالك
» تركي آل الشيخ يقاضي نجم الزمالك السابق: يروج شائعات عني
» إعلامية عربية شهيرة تعلن إصابتها بـ"كورونا": جاءني بهذه الطريقة
» تعرف على العمر الحقيقي لـ"ميسرة" .. ولهذه الأسباب لم تتزوج
» قريبة خامنئي من ضحايا فيروس كورونا في إيران

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة