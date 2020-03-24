بكري: الإخوان بيستغلوا أزمة كورونا بهذه الطريقة

24 مارس 2020 - 10:08 ص

أثارت المظاهرات التي جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم في الإسكندرية حفيظة الكثيرين، متهمين الإعلامي معتز مطر بإطلاق هذه الدعوات، وكان من أبرز المعلقين عليها البرلماني والإعلامي مصطفى بكري.

واستنكر "بكري" في العديد من التدوينات علي صفحته الرسمية على "تويتر" ما حدث موجها أصابع الاتهام إلي جماعة الإخوان حيث قال: "الحرب الإعلامية الإخوانية التي تسعي إلى استغلال أزمة مرض الكورونا لها عدة أهداف ومنها العمل على خداع الجماهير عبر استغلال الأزمة وتوجيهها إلى أفعال جماعية تبدو بريئة كالتوجه إلي الله بالدعاء، وهو أمر طبيعي في ظل الوضع الصحي الراهن، ولكن أنظروا كيف تم استغلالها سياسيًا لحساب الجماعة والإساءة إلى النظام الذي يبذل كل الجهد من أجل حصار المرض وتداعياته"

وأضاف في تدوينته: "تصعيد المواقف رويدًا رويدًا لإحداث تجمعات جماهيرية تحت عناوين بريئة، ولكن الغرض منها نشر المرض والعمل علي تفاقم الأزمة الصحية، واستغلال صعوبة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية بسبب توقف النشاط الاقتصادي للعمل على نشر الفوضى في البلاد من أجل أهداف سياسية رخيصة، بنشر الشائعات والأكاذيب واستغلال حالة الاحتقان من المرض وتداعياته لتمرير ادعاءات زائفة وغير صحيحة، مؤكدًا أن هذا المخطط الشيطاني لن يكتب له النجاح لأن الناس تعرف أهداف الجماعة الإرهابية وحقدها علي الوطن.