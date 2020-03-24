» أحمد حلمي يثير ضجة بفيديو على إنستجرام

24 مارس 2020 - 09:37 ص

نشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، فيديو كوميدي من فيلمه ألف مبروك عبر حسابه، في لافتة طريفة منه لحث الناس على البقاء في المنزل.



وظهر أحمد حلمي بالفيديو وهو يقوم بالجري وراء المواطنين وإخلائهم من الشارع وهو يقول "هي البلد دي مش عاوزة غير كدة"، في لمحة طريفة منه لمواجهة فيروس كورونا بمنع التجمعات في الشارع.



وعلق أحمد حلمي على الفيديو قائلا "بعد الساعة 7" وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر إنستجرام.



يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم خيال مآتة مع الفنانة منة شلبي وخالد الصاوي وعبد الرحمن أبو زهرة وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وحسن حسني من إخراج خالد مرعي وتأليف عبد الرحيم كمال.

