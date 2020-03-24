» تعرف على عمر نادية الجندي الحقيقي وآخر أعمالها

24 مارس 2020 - 09:28 ص

تحتفل اليوم الفنانة نادية الجندى بعيد ميلادها، الـ 74 فهى من مواليد 24 مارس 1946، حيث قدمت العديد من الأعمال التي لا تنسى.



وعلى الجانب الآخر أعلنت النجمة نادية الجندى عن تغيير اسم مسلسلها الجديد "نساء من ذهب" إلى "سكر زيادة" ليكون الاسم النهائي للعمل الذى يتم تصويره حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت للعرض في شهر رمضان المقبل.

و تقوم نجمة الجماهير ببطولة العمل إلى جانب النجمة نبيلة عبيد وبمشاركة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنانة هالة فاخر.

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا.





