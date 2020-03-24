» هذا ما قاله متحدث مترو الأنفاق عن غلق المرفق بسبب كورونا

24 مارس 2020 - 12:30 ص

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إنه لا يمكن غلق المترو لأنه شريان الحياة بالقاهرة الكبرى، مشددا على أن غلقه سيؤدي إلى انفجار سكاني في شوارع القاهرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر على فضائية "on"، أن هناك إجراءات احترازية من تطهير المحطات وهناك مجموعات عمل لتقيم جميع المحطات والأماكن التلامسية من شباك تذاكر والسلالم وغيرها.



وأوضح أنه بعد انتهاء التشغيل يتم تعقيم القطارات حتى 5 الصبح، كما أن هناك ملصقات وتنبيهات في الإذاعة الداخلية للمرة للركاب معتمدة من وزارة الصحة وعلى الركاب ارتداء الكمامة.

