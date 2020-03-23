» الصحة العالمية تحذر من خطورة استخدام هذه الأدوية

‏أكدت منظمة الصحة العالمية، أن استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج فيروس كورونا قد ينعش "الآمال الكاذبة".

وأكد مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن "البقاء في المنزل إجراء دفاعي ولكن علينا الهجوم على كورونا".

وأشارت إلى أن العالم "قادر على تغيير مسار وباء كورونا".

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم إلى أكثر من 300 ألف حالة.