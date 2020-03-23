السيسي يوجه رسالة جديدة بشأن "كورونا"

23 مارس 2020 - 05:56 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إنه يتابع عن كثب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر السيسي خلال كلمة قصيرة على صفحته على موقع "فيس بوك"، اليوم الاثنين: "كما وعدتكم بالأمس نحن مستمرون في إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظا على صحة وحياة كل مواطن مصري".

وتابع: "أهيب بالجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائما في سلام وأمان، وأدعو الله عز وجل أن يوفقنا فيما نقوم به لخدمة وطننا العزيز مصر".

وكان السيسي قد دعا المصريين، أمس الأحد، لمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.